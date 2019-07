Siracusa, Ape calessino abusivo: un uomo minaccia Polizia che eleva sanzioni

Intensificati i controlli della Polizia di Stato in Ortigia contro l'abusivismo dell’impiego illecito delle motocarrozzette, “Ape Calessino”. In quest'ambito, ieri, è stato denunciato un uomo di 33 anni, già noto alle forze di polizia, per aver minacciato i poliziotti che stavano sanzionando amministrativamente due persone per accompagnato i turisti in centro con il mezzo sprovvisto di autorizzazioni.

All'uomo, in passato, è stata sequestrata una motocarrozzetta, anch’essa irregolare.