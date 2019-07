Siracusa, martedì in Aula il Consiglio comunale: 5 punti all'ordine del giorno

Torna in aula martedì 9 luglio alle 18.30, al Salone Borsellino il Consiglio comunale. Tra i punti all'ordine del giorno la gestione del Cimitero, primo firmatario Salvatore Castagnino, 2 atti di indirizzo, il primo a firma di Andrea Buccheri sulla “Organizzazione del parcheggio Von Platen”, il secondo di Chiara Ficara e Francesco Burgio sul “Sistema di videosorveglianza al Cimitero”. Ci sono poi una mozione, a firma di Giuseppe Impallomeni ed altri su “Avvio delle concessioni loculi cimiteriali e criteri di pagamento per la concessione”; ed una richiesta a firma del consigliere Chiara Catera ed altri su “Umberto I struttura ospedaliera Dea di II livello”.

Il prossimo Consiglio convocato per lunedì 15 luglio e sarà dedicata al nuovo Ospedale cittadino, in seduta aperta