Avola, dramma nella notte: auto travolge passante, perde la vita 21enne: ai domiciliari un 19enne

Un'auto avrebbe travolto un passante, nella notte, alle 3 circa, in contrada Zuccara, ad Avola, per poi sfondare la ringhiera che delimita il marciapiede dalla spiaggia sottostante. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente mortale durante il quale ha perso la vita Roberta Racioppo, 21 enne, colpita dal mezzo, una Ford Focus, e per la quale non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento del 118.

Alla guida del mezzo un ragazzo di 19 anni, Francesco Magliocco, al quale sono stati fatti i prelievi per appurare se il ragazzo avesse fatto uso di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche. Intanto, il ragazzo è stato arrestato dalla Polizia di Stato e tradotto ai domiciliari per omicidio stradale.

In città c'è sgomento per quanto accaduto, per un'altra vita spezzata sull'asfalto troppo presto. Tra le vie del piccolo centro cittadino si vocifera di un abuso di alcolici fatto dal 19enne, ma si tratta di voci non ufficiali. Il ragazzo in auto era solo.