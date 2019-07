Siracusa, cominciati i lavori di restauro dell'Altare marmoreo della Chiesa Santa Lucia al Sepolcro

Cominciati i lavori per il restauro e il recupero dell'Altare marmoreo del Tempietto della Chiesa di “Santa Lucia al Sepolcro in Siracusa”, curati dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Siracusa. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

"L’importo complessivo per lavori, era pari a 105.232,63 euro, ma, grazie al ribasso d’asta, verranno spesi solamente 56.800,00 euro" - spiega Vinciullo