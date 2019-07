Siracusa, Russoniello: "Uffici ex circoscrizioni al collasso, cambiare gestione del personale"

Ex uffici delle circoscrizioni al collasso tra ferie, malattie e pensionamenti, Questa l'accusa della consigliera comunale di M5s, Silvia Russoniello, che punta il dito contro la cattiva gestione della macchina amministrativa che si riversa su un cattivo servizio per i cittadini.

"Perché dopo la legge 11 del 2015 che abolisce i consigli di circoscrizione, le città metropolitane, Catania solo per fare un esempio, hanno ridotto il numero di circoscrizioni, mentre Siracusa l’ha mantenuto invariato? - dice Russoniello - Ben 9 circoscrizioni con personale dedicato sempre più insufficiente e non solo in questo periodo a causa delle ferie. La carenza, frutto anche di mancanza di programmazione e di una cattiva gestione del personale, è ormai perenne. E allora - aggiunge Silvia Russoniello - invece di continuare a navigare a vista, credo che si potrebbe operare nella stessa maniera a Siracusa. Accorpando alcuni uffici di circoscrizione e di conseguenza personale e strumenti che verrebbero così potenziati. Ciò permetterebbe inoltre di risparmiare alcuni affitti”.

Il consigliere comunale Silvia Russoniello conclude: “Tra l’altro c’è una delibera di Giunta, la 97 del 28 maggio 2019, che è un atto di indirizzo con cui vengono ridotte a 5 le municipalità, mai applicato”. E Silvia Russoniello chiede in conclusione: “Perché non è mai stato reso esecutivo? Perché non si è seguito l’iter per la sua discussione o approvazione?”