Sbarchi, Mediterranea e Sea Eye: nuovo braccio di ferro governo-ong

Nuovo scontro governo-ong sulla nave Alex di Mediterranea con 54 migranti a bordo e sulla Alan Kurdi della tedesca Sea Eye, che ne ha soccorsi 65. Per la prima giallo sull'accordo con Malta, mentre per la seconda il governo di Berlino ha chiesto un porto sicuro senza avere risposta. Sono state trasferite dalla Alex su una motovedetta della Guardia Costiera i primi 13 tra donne e bambini. Salvini invita le ong a dirigersi verso Malta e scrive al collega ministro dell'Interno tedesco Seehofer. Per il vicepremier la Ong che rifiuta Malta è una provocazione. La replica: 'Nessun rifiuto, vogliamo garanzie'.