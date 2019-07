Siracusa, Reale: "Persi oltre 1mln per edilizia scolastica", l'Amministrazione: "Presenti nella programmazione 2018/2020"

Polemica sul finanziamento per l'edilizia scolastica. A sollevarla il consigliere comunale Ezechia Paolo Reale, il quale annuncia che sono stati esclusi dai finanziamenti i progetti per migliorare le condizioni di 4 scuole di Siracusa (Costanzo, Giaracà, Verga, P. Orsi) per circa 1 milone e settecentomila euro.

"E se invece di impiegare il loro tempo a fare la vecchia e scadente politica della campagna acquisti tra i consiglieri comunali si impegnassero a fare le cose per bene ?" - commenta sui social Reale, pubblicando un decreto dell'1 luglio.

Non si fa attendere la risposta dell'Amministrazione comunale.

"Il Decreto del primo luglio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione contiene l’aggiornamento 2019 del Piano triennale dell’edilizia scolastica. Nella programmazione regionale triennale 2018/2020 il Comune di Siracusa è già presente con altri progetti, di cui uno finanziato per 1.637.000 euro ed un altro di 540.000 euro ammesso nell’annualità 2020 ma allo stato non ancora finanziato. - si legge in una nota - Nell’aggiornamento 2019 il Comune di Siracusa ha chiesto l’inserimento di altre 4 opere. Dal Decreto si evince che le opere non sono state inserite nella programmazione 2018/2020 in quanto mancanti dell’approvazione amministrativa. Il Comune di Siracusa ha invece approvato i progetti così come previsto dalla legge. Già da martedì prossimo è previsto un incontro tra l’Amministrazione comunale e la Regione al quale seguirà una nota di osservazioni al fine di fare valere le ragioni del Comune. È importante sottolineare che l’inserimento nel Piano triennale regionale non assicura il finanziamento dell’opera, atteso che non vengono finanziati tutti i progetti ammessi".