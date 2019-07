Noto, ospedale Trigona: il ministro Grillo avvia verifiche

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dato mandato agli uffici del ministero di acquisire ogni elemento utile a fare chiarezza sulla vicenda della chiusura del Pronto soccorso dell'ospedale di Noto per mancanza di medici.

Lo rende noto il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara: "Ho chiesto al ministro della Salute di inviare anche gli ispettori negli ospedali di Noto, Avola e di Siracusa. Bisogna capire cosa sta realmente accadendo nella sanità siracusana. Se esistono delle responsabilità, anche del management Asp, vengano subito accertate". Ficara, inoltre, preannuncia la presentazione di una interrogazione parlamentare con la quale chiede accertamenti anche riguardo le condizioni strutturali degli ospedali della provincia.

Anche il deputato regionale Stefano Zito ha depositato una interrogazione all'Ars con cui chiede alla Regione di fare chiarezza circa le reali intenzioni per la sanità siracusana: "Dalla riunione di martedì con la commissione regionale sanità - aggiunge - mi aspetto un chiarimento netto su tutti i problemi ed in base a ciò che emergerà chiederemo anche una modifica della rete ospedaliera, per dare ai nostri 5 ospedali la stessa dignità di quelli delle altre province".