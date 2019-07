Siracusa, fiamme alte nell'area adiacente al tribunale: domate dai Vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nell'area accanto al tribunale di Siracusa, in viale Santa Panagia.

Fiamme alte si sono levate dalle sterpaglie tanto da rendere necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per evitare il propagarsi del rogo favorito dalla presenza tante sterpaglie secche. Un denso fumo ha avvolto per alcuni minuti l'intera zona.