Siracusa, fondo di riserva e costi della politica: numeri in discesa, dietro l'angolo la possibilità di incremento della Giunta

Fondi di riserva del sindaco utilizzato per abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza nelle strada, politiche sociali ed eventi culturali. Ha chiarito punto per punto il sindaco Francesco Italia, questa mattina in conferenza stampa, a seguito di notizie errate circolate sui social.

In primis il primo cittadino ha ricordato la realizzazione della rampa per disabili al Monumento dei Caduti, manutenzione degli ascensori, interventi nelle case popolari, manutenzione degli impianti sportivi (ad esempio il camposcuola Pippo Di Natale).

Un lungo capitolo è stato dedicato ai costi della politica. L'indennità del sindaco è passata dal 2000 (Giunta Bufardeci) da 5mila e 700 euro lordi a 4 e 100 nel 2018, quindi con la Giunta Italia che, in linea con quella Garozzo, si è ridotta del 20% lo stipendio. Inoltre, proprio i numeri della Giunta sono andati a calare: da 12 a 7.

"I costi della politica non influiscono molto sul bilancio" - ha detto il primo cittadino Italia ma alla domanda "smentisce l'ingresso di altri 2 componenti in Giunta?" la risposta è stato un secco "No", sottolineando il carico di lavoro di cui ogni assessore è caricato.

Ma anche qui sul costo di ogni assessore è possibile notare una contrazione di stipendi: nel 2000 ogni componente percepiva 3mila e 700 euro (sempre cifre al lordo), mentre adesso ne percepisce 2mila e 500. Numeri al ribasso anche per il vicesindaco che allo stato attuale percepisce 3mila e 100 euro contro i 4mila e 300 degli anni passati.

"Questa Amministrazione- ha detto tra il sindaco- sta affrontando tutta una serie di problematiche, cercando al contempo di non sottrarsi al confronto con la città". Proprio a questo proposito Italia ha annunciato che farà una volta al mese una diretta Facebbok, ha ribadito gli incontri con i cittadini nei quartieri e nelle piazze, e ha manifestato la volontà di incrementare il servizio Whatsapp del Comune per arrivare ad ogni singolo cittadino.