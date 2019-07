Priolo, guardiano notturno arrestato per porto illegale di arma clandestina

Guardino notturno arrestato per porto illegale di arma clandestina. Si tratta i Santo Formica, 63 anni, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo che svolge attività di guardiania notturna presso un’azienda di Priolo, operante nel settore impiantistico, a seguito di controlli mirati, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta, calibro 7.65, con matricola abrasa e colpo in canna, dotata di caricatore con ulteriori 5 cartucce, nonché altre 4 cartucce dello stesso calibro, il tutto custodito all’interno di un apposito vano nella parte posteriore del camper utilizzato dall'uomo.

Sull’arma sono in corso accertamenti balistici per verificare l’eventuale utilizzo in eventi criminosi. Formica è stato ristretto nella Casa Circondariale di Cavadonna.