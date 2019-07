Cassaro, sequestro per il ponte sul fiume Anapo: a rischio crollo

Nuovamente chiusa la strada provinciale Cassaro-Ferla a causa del sequestro del ponte sul fiume Anapo dopo il provvedimento del gip del Tribunale di Siracusa perché sussistono gravi pericoli di crollo.

"E' evidente - scrive in una nota il capogruppo in consiglio comunale a Cassaro di Lega per Salvini, Nello Bongiovanni - che l’isolamento dei due comuni montani ha inevitabili ricadute negative sul tessuto economico locale, che con la Valle dell’Anapo e la riserva di Pantalica ha nel turismo e nell’agricoltura le principali fonti su cui si basa l’economia locale".

Da qui la richiesta di attivare subito misure anche straordinarie per ripristinare la viabilità.

"Inoltre - conclude Bongiovanni - invitiamo il Sindaco e il Presidente dell’Unione a mettere in atto tutte quelle azioni per porre l’attenzione a questa gravissima situazione".