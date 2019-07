Noto, Giarrusso a ministro Salvini: "Commissione per sciogliere Comune"

"Intervenire con urgenza con la commissione d'accesso per lo scioglimento per mafia del Comune". Questa la richiesta di Mario Michele Giarrusso, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Antimafia, il quale ha sottoposto un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Noto.

Secondo alcune inchieste giornalistiche di Paolo Borrometi, ci sarebbero intrecci mafiosi e politici all'interno dell'Ente.