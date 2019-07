Noto, ospedale Trigona: assistenza garantita nonostante la chiusura temporanea del Pronto soccorso

Assistenza garantita a coloro che si recano al Pronto soccorso di Noto, nonostante la chiusura temporanea del presidio di emergenza.

A comunicarlo è il direttore sanitario dell’ospedale Avola/Noto Rosario Di Lorenzo: “L’ospedale di Noto non è stato sguarnito per il trattamento di pazienti che comunque, con la chiusura del Pronto soccorso, potrebbero arrivare in ospedale – spiega - nell’area di emergenza è presente il PPI dalle 8 alle 20 e la Guardia medica dalle 20 alle 8 del giorno successivo presso cui vengono assistiti pazienti con codici bianchi e verdi con patologie, cioè, a bassa intensità di cure. Dalle 8 alle 14, inoltre, - prosegue - sono aperti gli ambulatori di Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Geriatria al servizio anche di casi di Pronto soccorso. All’interno del Pronto soccorso, inoltre, sono in servizio H 24 due unità infermieristiche ed è presente stabilmente nell’area di emergenza una autoambulanza dedicata a garantire l’immediato trasferimento al Pronto soccorso di Avola di quei pazienti che dovessero comunque presentarsi autonomamente con patologie più importanti che non possono essere trattate da Guardia medica e PPI”.

Intanto la Direzione aziendale ha inoltrato richiesta all'Assessorato regionale della Salute per l'attivazione all'interno dell'area dell'ospedale Trigona di una postazione 118 con autoambulanza con medico a bordo mentre è attiva sia nelle ore diurne che notturne la pista di atterraggio per l'elisoccorso grazie ad una convenzione tra l'Asp di Siracusa e il Comune di Noto.