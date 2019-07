Rosolini, inquinamento atmosferico: vietato tenere acceso il motore dell'auto in sosta

Le emissioni di fumi derivanti dalla circolazione dei veicoli all'interno del perimetro urbano di Rosolini ha assunto nell'ultimo periodo proporzioni notevoli, tanto da indurre i sindaco, Incatasciato ad emettere un’ordinanza che vieta di sostare con il motore acceso.

Il divieto è diretto agli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri e a tutti i conducenti di autoveicoli in sosta e di veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico.

Sono esclusi i veicoli in servizio di polizia, soccorso, antincendio e i veicoli speciali, macchine operatrici autocarri quando l'accensione del motore sia funzionale all'esecuzione di particolari lavorazioni.

A coloro che violeranno l'ordinanza saranno elevate le sanzioni previste dal Codice della strada.