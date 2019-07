Siracusa, Ortigia: arriva il difensore Simone Rossi

Nuovo acquisto per l'Ortigia di pallanuoto. Arriva il difensore Simone Rossi, proveniente dal CN Posillipo. Il giocatore ha sottoscritto un contratto annuale.

Rossi, classe 1992, è un difensore coriaceo e maturo, molto efficace anche in fase offensiva, come dimostrano le 31 reti in campionato segnate nell'ultima stagione a Posillipo.

Figlio di Marco, ex calciatore di Serie A e attuale allenatore della nazionale ungherese di calcio, Simone fa il suo esordio nel massimo campionato di pallanuoto nel 2009 con la calottina del Brescia, allenato da Alessandro Bovo. Nel 2010 si trasferisce al Posillipo, con il quale conquista uno scudetto Under 20, segnando anche una rete nella finale contro il Sori. Dopo aver giocato in prestito al Bari in A2, torna al Posillipo e nel 2014 passa all'Acquachiara, dove gioca per due stagioni, disputando anche un'ottima Euro Cup, persa in finale proprio contro gli ex compagni del Posillipo, in un derby tutto napoletano. L'anno dopo ritorna nuovamente con il club rosso-verde, diventandone un punto di forza e conquistando il quarto posto nell'ultimo campionato.

“Sono davvero felice di far parte di questo progetto – ha dichiarato Rossi - e non vedo l’ora di mettermi a lavoro con la speranza di toglierci grandi soddisfazioni insieme. Sono una persona ambiziosa, con tanta voglia e passione per questo sport. Sarò sempre grato e riconoscente verso il Posillipo, che mi ha cresciuto, ma ho deciso di cambiare per rincorrere i miei sogni e raggiungere determinati obiettivi”.