Lampedusa, a largo la nave Alex dell'ong Mediterranea con 54 migranti a bordo

E' arrivata questa mattina, all'alba, con 54 migranti a bordo, la nave Alex dell'ong Mediterranea, a 12 miglia da Lampedusa. Lo annuncia la stessa ong sottolineando come "un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". "Il decreto è illegittimo - spiega Mediterranea in un tweet -: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese".

"Se non dirigeranno verso Malta, è chiaro che sarà l'ennesimo atto di disobbedienza, violenza e pirateria: io non mollo!" - dice il ministro Matteo Salvini