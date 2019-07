Floridia, gara podistica per aiutare Tancredi Santangelo

Domenica 7 luglio, a Floridia, si correrà per l'8° “Trofeo Città di Floridia”, manifestazione podistica valida come ottava prova del 14° Grand Prix Provinciale. La gara, organizzata per la quarta volta dall'Asd Floridia Running, si correrà su un tracciato cittadino pianeggiante di un chilometro per giro. La partenza da via Reale, da cui i podisti proseguiranno per via Pascoli e poi lungo via Pirandello, via Verga, via Giudice e via Manzoni, con il traguardo da tagliare nuovamente su via Reale.

La corsa rientra all'interno del programma dei festeggiamenti della Madonnina di Fatima, che si svolgeranno per tutta la settimana e fino a domenica per le vie del quartiere Santuzzo.

Corsa, agonismo ma anche tanta solidarietà nella gara di domenica: la Floridia Running è vicina a Tancredi Santangelo, giovane floridiano affetto da una rara sindrome che a settembre dovrà recarsi negli Stati Uniti per un'operazione chirurgica al Chiari Institute di New York. La società, in questo senso, donerà alla causa 1 euro per ogni atleta iscritto, per permettere a Tancredi di correre la gara più importante della vita.