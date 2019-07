Siracusa, la parata d'onore in Ortigia apre le Feste Archimedee 2019

Una grande parata con gli atleti e le ginnaste di diverse società sportive siracusane e con piccoli e grandi tamburini e percussionisti, ha dato il via ieri sera in Ortigia alle Feste Archimedee

Il corteo partito da Piazza Pancali- dopo aver attraversato via Cavour, piazza Archimede, piazza Minerva- si è fermato e sciolto in Piazza Duomo.

Qui, Carlo Gilistro, ideatore e patron dell’iniziativa, ha dato il via ai giochi, alle danze e ai canti.

Ortigia, infatti, fino alla sera di sabato 6 luglio sarà animata da volontari, musicisti, giocolieri, ballerini, cantanti e illusionisti, che intratterranno adulti e bambini.

Ieri pomeriggio già numerose le visite registrate nelle diverse stazioni artistiche dedicate al talento giovanile.

Gli studenti dell’Einaudi hanno allestito in via Minerva un piccolo laboratorio chimico, mostrando i processi di produzione della bio-plastica e del sapone da bucato di Marsiglia, regalandone un campione ai piccoli partecipanti “agli esperimenti scientifici”.

L’Antico mercato e il cortile del Palazzo dell’ex provincia regionale di via Roma sono stati palcoscenici di grandi promesse della danza e della musica classica.

In piazza Minerva, prestigiatori in erba, ma di talento, hanno stupito con le loro “magie” di carte e trucchetti i passanti, mentre poco distante si esibivano le majorettes e le ginnaste.

“Questa - ha esordito Carlo Gilistro, promotore della rassegna - è la città che i siracusani vogliamo e meritiamo, fatta di entusiasmo, impegno, aggregazione e gioia. Questa è la città che ci fa tornare bambini assieme ai nostri figli e nipoti, riscoprendo i valori delle relazioni sociali pure, del cibo “povero” ma ricco di nutrienti, offrendo ai talenti l’opportunità di farsi conoscere”.

Stasera l’appuntamento si ripete con grandi sorprese, mentre il gran finale con l’assegnazione dei Premi è previsto sabato sera.

Come ogni anno, inoltre, in concomitanza con le Feste Archimede sono in corso di svolgimento in città, oggi e domani, 5 e 6 luglio, nella sala congressi del Grand Hotel Villa Politi, le Giornate pediatriche siracusane. Al tavolo dei relatori grandi esperti di Pediatria e neuroscienze. Parlando di bambini ed adolescenti non potevano mancare gli interventi di Daniela Lucangeli, docente universitaria di Psicologia dello Sviluppo e di Ernesto Burgio, medico esperto di epigenetica.