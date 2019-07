La Commissione regionale sanità a Siracusa per un incontro sul nuovo ospedale

La Commissione regionale Sanità martedì 9 luglio sarà a Siracusa per partecipare ad un incontro sulla realizzazione del nuovo ospedale.

Ne dà notizia il deputato regionale del M5S, Stefano Zito:. “Già il 4 febbraio di quest’anno - dichiara - avevo presentato richiesta di audizione al presidente della commissione, invitando anche l’assessore alla salute Razza, la soprintendenza, il sindaco e i tecnici. Bisogna accelerare per avviare l'iter di costruzione ma anche ragionare subito - conclude - della promozione a Dea di II livello del nuovo nosocomio, come avevo chiesto con apposita mozione nelle settimane scorse".

“Negli anni scorsi il M5S – aggiunge Paolo Ficara, parlamentare nazionale M5S – è stato l'unico a chiedere tavoli tecnici e confronti perché l'area scelta non convinceva, come poi ha certificato anche la perizia commissionata dall'Asp".