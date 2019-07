Siracusa, affondato mezzo nautico a Riva Forte Gallo del Ponte Umbertino: interdetto lo specchio acqueo

E' affondato un mezzo nautico a Riva Forte Gallo del Ponte Umbertino. Per ragioni di sicurezza, la Guardia costiera ha interdetto lo specchio acqueo per un raggio di 20 metri dal mezzo ed il tratto della banchina prospiciente, interdetti anche al passaggio di persone e mezzi.

Previste sanzioni per chi non rispetta l'ordinanza.