Siracusa, incidente in viale Tica: un ferito lieve

Incidente oggi pomeriggio in viale Tica, all'altezza del curva. Secondo quanto è dato sapere, il conducente di uno scooter sarebbe stato colto di sorpresa da un automobilista che, pare, stesse facendo inversione e per evitarlo, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote,rovinando sul'asfalto. Sul posto è stato chiamato il 118 per soccorrere il conducente dello scooter, che dovrebbe aver riportato solo lievi ferite.