Siracusa, realizzazione solarium: consegnati i lavori, si comincia da domani

Cominceranno domani i lavori consegnati questa mattina per la realizzazione in città dei quattro solarium a mare.

I lavori ammontano 140 mila euro, settantamila per ciascun affidamento.

Dei solarium che nasceranno ai “Due frati” e a Mazzarrona se ne occuperà la “Lucal progetti”, compresa la costruzione delle due lunghe passerelle per raggiungerli.

Mentre sarà la “3 edil” a lavorare a Forte Vigliena e alla sbarcadero Santa Lucia e si occuperà anche di realizzare, per i soggetti diversamente abili, lo scivolo e la piattaforma a mare nei pressi del club Fanusa e la rampa di accesso alla spiaggia di Fontane Bianche, oltre a quella per arrivare alla spiaggia della Costa del Sole, nei pressi dell'Arenella.