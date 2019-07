Siracusa, nuovo ospedale: la Consulta delle Associazioni di categoria chiede un Dea di II° livello

"Il futuro Ospedale di Siracusa non potrà restare di 1° livello ma dovrà essere DEA di 2° livello".

Questo quanto sostiene la Consulta delle Associazioni di categoria della provincia di Siracusa: AGCI, Casartigiani, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, CopAgri, Sicilia Impresa.

In una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione, Musumeci e all'assessore Razza, la Consulta sostiene che "ciò significa non dover andare come migranti nel resto d’Italia, sostenendo spese familiari notevoli e dirottando fondi assegnati alla sanità siracusana altrove".

Ma oltre a ciò la Consulta chiede al Governo regionale le ragioni per cui tutti e tre gli ospedali di II° livello previsti nell'area Catania-Siracusa-Ragusa siano stati tutti e tre assegnati a Catania.

Da qui la richiesta di rimediare a quella che viene definita una "palese ingiustizia".