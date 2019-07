Siracusa, assegni familiari: le domande disponibili all'Inas di via Arsenale

Da quest'anno per chiedere gli assegni familiari 2019 bisogna compilare la domanda ai Patronati Inas Cisl. Alla luce di questa novità (fino allo scorso anno si poteva richiedere tramite il datore di lavoro) il personale è stato formato per andare incontro agli utenti.

L’Inas di via Arsenale 22 a Siracusa, diretta da Benedetta Mezzio, sta già ricevendo le prime richieste per la compilazione dei modelli.

L’assegno al nucleo familiare è riservato alla famiglia del lavoratore dipendente, anche quando questi diventa pensionato. L’importo dell’assegno al nucleo familiare è calcolato tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti.