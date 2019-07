Canicattini Bagni, scoperta discarica abusiva: denunciati in due

Discarica di materiale da risulta scoperta dai Carabinieri in contrada “Postachito” nel territorio di Canicattini Bagni.

I militari dell'Arma hanno trovato un autocarro e un escavatore con il quale si scaricavano, all’interno della “Cava Bagni”, materiale proveniente dalla demolizione di un vecchio manufatto.

Sul posto sono stati identificati il proprietario dei mezzi edili e il proprietario del terreno che poi è risultato essere il committente dei lavori in assenza di autorizzazioni.Da qui per i due la denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa per gestione dei rifiuti non autorizzata. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.