Siracusa, adesione altissima oggi allo sciopero dei chimici

Altissima l’adesione allo sciopero indetto dalle Segreterie nazionali di Filctem, Femca e Uiltec nei settori energia e chimica-coibenti: per l precisione 96% per il settore energia e 100% per il settore coibenti, "dati che - si legge in una nota sindacale - che testimoniano l’esigenza di rinnovare due contratti fondamentali per la categoria, che rivestono un’importanza rilevante nel territorio". I tre sindacati dei chimici si dichiarano pronti a mettere in campo azioni anche a livello locale, se dai tavoli di trattativa di Roma non dovessero giungere notizie confortanti.

Filctem, Femca e Uiltec di Siracusa hanno vigilato sulla corretta applicazione delle regole dello sciopero, effettuando presidi davanti alle portinerie delle raffinerie.