Siracusa, aggredisce la convivente più volte: arrestato 38enne

Avrebbe aggredito in tre momenti diversi la convivente provocandole gravi lesioni. Per maltrattamenti e lesioni aggravate, la Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato, e condotto ai domiciliari, Maximiliano Genova, siracusano di 38 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo, il 19 maggio, avrebbe aggredito la donna causandole un trauma facciale giudicato guaribile in tre giorni. Il giorno seguente, l'uomo avrebbe scaraventato fuori da un'auto la donna scaraventandola per terra procurandole un trauma cranico minore, una contusione al polso e alla spalla sinistra, giudicate guaribili in dieci giorni. Infine, il 25 giugno scorso, nel corso di un litigio per ragioni di gelosia, Genova avrebbe aggredito ancora una volta la compagna con violenza, causandole ferite guaribili in trenta giorni.

All'uomo è stato imposto, inoltre, anche il divieto di comunicare con la sua ex compagna con qualsiasi mezzo: epistolare, telefonico e telematico.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile guidati dal Dirigente Rosa Alba Stramandino eseguendo le direttive del sostituto procuratore Marco Dragonetti e con il coordinamento del Procuratore aggiunto Fabio Scavone.