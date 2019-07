Augusta, trovata auto in un parcheggio privato con a bordo 10 chili di cocaina: arrestato un uomo di Caltanissetta

Droga nascosta in due auto, una parcheggiata all'aeroporto Bellini di Catania e l'altra in un parcheggio privato ad Augusta. La scoperta, a seguito di indagini, della Guardi di Finanza di catania. In tutto sono stati sequestrati oltre 13 chili di cocaina, che avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro, ed è stato arrestato un uomo originario di Caltanissetta.

In particolare, è stato notato l'uomo mentre consegnava dentro un auto un panetto con all'interno 1 chilo di cocaina. Laperquisizione dell’autovettura Chrysler, effettuata dai Finanzieri nella sede del Nucleo Pef, consentiva di rinvenire ulteriori due “panetti”, per complessivi 2 chili, nascosti in una paratia del bagagliaio della vettura.

Poi, una seconda autovettura, sempre per conto dell’arrestato, è stata trovata in un parcheggio privato di Augusta. I militari hanno dunque proceduto all’immediato rintraccio del veicolo all’interno del quale venivano rinvenuti ulteriori 9 “panetti” (contenenti circa 10 kg di cocaina) occultati all’interno di parti dell’abitacolo e del bagagliaio (sedili, portiere e vano ruota di scorta).