Siracusa, interprete Lis al Teatro Greco per rendere Lisistrata comprensibile a tutti

Il Teatro Greco di Siracusa per tutti grazie ad un interprete Lis che ha tradotto, ieri sera, la commedia Lisistrata nella lingua dei segni. L'iniziativa dell'associazione Sicilia turismo per tutti, in collaborazione la la Fondazione Inda e l'associazione “Amici dell’Inda”.

La comunità dei sordi siracusani e di altre parti della Sicilia (circa 40 persone), hanno avuto la possibilità, di assistere alla rappresentazione teatrale della commedia “Lisistrata “ di Aristofane, e poi di incontrare Tullio Solenghi e Massimo Lopez .