Roma blindata per la visita di Putin, la prima dal 2015

Putin torna dunque in Italia per la prima volta dal 2015. Roma blindatissima per consentire il passaggio della sua mega-limousine. Accompagnato da una delegazione di ministri e manager di alto livello, Putin sarà ricevuto in mattinata dal Papa in Vaticano - al quale non ricambierà l'invito a Mosca, ha fatto sapere il Cremlino, per evitare tensioni con la Chiesa ortodossa - poi dal presidente Mattarella per una colazione di lavoro. Ma al centro della visita c'è ovviamente l'incontro nel pomeriggio con il premier Conte a Palazzo Chigi, seguita da una conferenza stampa congiunta nel cortile d'onore, nonostante le temperature torride di questi giorni.

I due si sposteranno poi alla Farnesina per partecipare al Foro di Dialogo Italo-Russo delle società civili, organizzato in collaborazione con l'Ispi, che torna a riunirsi per la prima volta in sei anni. A seguire la cena a Villa Madama, dove a Conte si affiancheranno anche i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini: quest'ultimo, in particolare, grande estimatore e sostenitore dello zar, tanto da attirarsi le accuse dell'opposizione e degli europeisti dell'Ue di essere "al servizio" del Cremlino.