Siracusa, riqualificazione di via Crispi: da lunedì cominciano gli interventi. Cambia la viabilità per tutto luglio

L'attesa è finita: da lunedì 8 luglio comincia i lavori di riqualificazione di via Crispi, la storica strada che conduce alla stazione, e che da anni attende di essere sistemata. Gli interventi partiranno dal tratto di corso Umberto che confina con piazzale Marconi per poi continuare su tutta via Crispi.

I sensi di marcia subiranno modifiche fino al 31 luglio. La via Crispi sarà chiusa al traffico, ed il terminal dei bus urbani ed extraurbani da via Rubino al corso Umberto, nella zona dei Villini, sul lato destro del senso di marcia.

Le auto in entrata da viale Ermocrate percorreranno via Rubino in senso inverso rispetto all'attuale, dunque in direzione di via Elorina con l'obbligo di dare precedenza all'incrocio. Via Rubino sarà a senso unico così come piazzale della Stazione, quest'ultimo in direzione di viale Ermocrate che, inoltre, sarà proibito ai mezzi pesanti (oltre le 3,5 tonnellate) e agli autobus. Sarà riservato al solo traffico locale in entrambi i sensi di marcia, invece, il tratto iniziale di corso Umberto, cioè quello compreso tra via Crispi e la zona dei lavori.

Sarà in vigore il divieto con rimozione coatta nell'arco della 24 ore nelle seguenti zone: il lato destro del tratto compreso tra via Elorina e via Tripoli; il lato sinistro di via Malta, nel tratto tra piazzale Marconi e il Foro siracusano; quello tra via Malta e corso Umberto nel Foro siracusano; e il lato sinistro del tratto tra corso Umberto e via Diaz sempre nel Foro siracusano.