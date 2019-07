Siracusa, "Pacco bomba": l'esercitazione al Porto Grande

Zaino sospetto sul ciglio della banchina al Porto Grande. Così è partita questa mattina l'esercitazione della Guardia costiera a Siracusa.

In collaborazione l’Autorità di pubblica sicurezza, di concerto con l’Autorità marittima, ha valutato l’opportunità di disporre l’evacuazione parziale o totale.

Inoltre, è stato acquisito l’elenco dei passeggeri sbarcati ed imbarcati dalla/sulla nave, e disponeva il presidio dei varchi con personale militare dipendente e l’invio in zona operazioni della dipendente motovedetta della Guardia Costiera per attività di polizia marittima.

Dopo una decina di minuti, personale di bordo della Nave francese Le Ponant riconosceva come proprio il bagaglio sospetto, precedentemente smarrito.

A partecipare all'esercitazione anche Vigili del fuoco. Scopo dell’esercitazione è stato testare il livello di efficienza delle misure di security previste dal Port Facility Security Plane