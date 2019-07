Siracusa, uso cellulari alla guida: intensificati i controlli

Intensificati i controlli della Polizia municipale a Siracusa, al fine di contrastare l'uso dei telefonini mentre si è alla guida ed al mancato uso delle cinture di sicurezza.

Complessivamente sono stati controllati 214 veicoli e contestate 158 violazioni di cui:

81 per utilizzo cellulare,

12 per mancato uso cintura di sicurezza,

65 per obblighi e divieti.

7 i mezzi sequestrati, 1 Daspo per parcheggiatori abusivi, oltre al ritiro di una patente

e 1 sospesa.