Siracusa, trasportava in auto mezzo chilo di marijuana: arrestato

E' stato fermato all'Alt dei Carabinieri e sottoposto a perquisizione personale e del mezzo sul quale viaggiava, una Fiat 500, ed è stato trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana, nascosto in una confezione in plastica.

Per spaccio di sostanza stupefacente è stato arrestato Alessio Cappuccio, 31enne siracusano, pregiudicato.

L'uomo aveva anche una somma di denaro ritenuta dagli inquirenti frutto dell’attività di compravendita dello stupefacente. Il 31enne è stato tradotto al Cavadonna.