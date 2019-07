Siracusa, disco verde al Regolamento alienazione del patrimonio immobiliare: in Aula anche collegamenti zona mare

Approvato, ieri sera, in Consiglio comunale, il Regolamento per l'alienazione del suo patrimonio immobiliare. Quest'ultimo, uno strumento nuovo per il Comune di Siracusa, riguarda i beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente. Il Regolamento è composto da 30 articoli, suddivisi in 4 capi, e punta a rendere trasparente e snella la procedura che, partendo dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari proposto dalla Giunta, passa poi al Consiglio per l'approvazione finale. Secondo quanto approvato, i beni alienabili saranno quelli a bassa redditività o a gestione e manutenzione particolarmente onerose, quelli non ubicati sul territorio comunale, e comunque quelle aree per le quali l'Ente non ha più interesse. Inoltre, il regolamento prevede come possibilità di vendita l'asta pubblica, la trattativa privata preceduta da gara ufficiosa (nei casi di asta deserta o di bene di valore inferiore a 100mila euro), la permuta e la possibilità della cessione del bene in cambio di opere pubbliche. I beni di interesse storico ed artistico possono essere ceduti a condizione del rispetto di tutte le specifiche autorizzazioni alla vendita.

Sempre in tema di beni immobili, un atto di indirizzo impegna l'Amministrazione a verificare e rimodulare, sulla base degli attuali valori di mercato, il canone annuo di affitto stabilito dalla convenzione in 516 di euro della “Casa del Pellegrino”.

"C'è voluto del tempo ma finalmente ieri in aula hanno visto la luce due importanti atti di indirizzo". A dirlo è il consigliere comunale Carlo Gradenigo che in Aula ha illustrato i provvedimenti: "Il primo impegna l'amministrazione a intraprendere tutte le procedure pubbliche per l'attivazione di un servizio di collegamento intermodale barca+bus tra Ortigia e il Plemmirio."

"Il secondo - spiega Gradenigo - chiede al Sindaco e alla giunta di farsi portavoce per l'istituzione di un tavolo comune con i sindaci di Avola, Noto, Pozzallo e Ragusa, i sindacati e le associazioni di categoria, allo scopo di condividere mezzi, risorse e strategie territoriali e arrivare ad un accordo di programma con Ferrovie dello Stato che preveda l'attivazione della tratta ferroviaria Siracusa-Noto (passando per Fontane Bianche) nei giorni di possibile maggiore utilizzo e utilità, ovvero la domenica e i festivi. Due atti di indirizzo questi appena descritti sui quali auspico che l'amministrazione inizi a lavorare da subito, per poter assolvere a tutte le procedure di evidenza pubblica necessarie e arrivare alla prossima stagione pronti per vedere realizzati due collegamenti fondamentali per la mobilità di residenti e turisti che ogni anno affollano l'unica via di accesso e uscita da Siracusa quale è via Elorina."

Nel dibattito sono intervenuto anche Michele Buonomo, che ha comunicato l'avviata interlocuzione con l'assessorato regionale alle Infrastrutture e “La disponibilità data dall'assessore Falcone a programmare questo intervento sin dal 2020".