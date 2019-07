Augusta, nasconde in casa 30 grammi di marijuana: arrestato

E' stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. La scoperta della Polizia di Stato di Augusta a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Damiano Giuffrida, di 23 anni, arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Giuffrida è stato sottoposto agli arresti domiciliari.