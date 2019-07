Siracusa, assume 2 extracomunitari non in regola: denunciato titolare

Aveva assunto due cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno. Per tale motivo il titolare di un’azienda è stato denunciato dalla Polizia di Stato, a seguito di controlli in alcuni esercizi commerciali.

A carico dei due, entrambi marocchini, è stato emesso dal Prefetto di Siracusa il decreto di espulsione dal territorio nazionale. Il Questore ha disposto per il primo il trattenimento nel centro di permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta e per il secondo l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.