Siracusa, scuola media Paolo Orsi: crepe ai muri, necessari interventi di messa in sicurezza

Necessari e urgenti gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio che ospita la scuola media “Paolo Orsi” di Siracusa. A segnalare le condizioni della struttura è Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

"Invito il sindaco e l’assessore all’Edilizia Scolastica ad attivarsi velocemente per fare iniziare i lavori nel periodo in cui la scuola non è frequentata dagli studenti." - dice Vinciullo