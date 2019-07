Buscemi, 104 mila euro per il nuovo Centro Operativo della Protezione Civile

La regione siciliana ha emanato un decreto con il quale liquida le risorse per i lavori di “recupero dell'area storica mediante la ricostruzione di un fabbricato diroccato da adibire a Centro Operativo per la Protezione Civile nel Comune di Buscemi”. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars.

Le risorse rientrano nel Patto per il Sud ed ammontano a 104 mila euro.