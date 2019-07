Proroga di 6 mesi nei presìdi di Siracusa e Lentini per la PFE, la proposta della FP Cisl Ragusa Siracusa

E' stata accolta con favore la proposta, della FP Cisl Ragusa Siracusa, al tavolo della Prefettura, dall'Asp di prorogare di sei mesi nei presìdi di Siracusa e Lentini per la PFE in attesa di un bando che esternalizzi il servizio nel cosiddetto “ospedaletto” di Pachino e consenta l’assorbimento dei 29 lavoratori interessati, alla vigilia dell’ormai prossima scadenza della nuova proroga, prevista per il 14 luglio.

“In questo modo – ha spiegato Miceli – si potrebbe avviare l’iter di esternalizzazione del servizio nella struttura di Pachino che, con i suoi 45 posti letto, consentirebbe ai 29 lavoratori, tra infermieri e operatori socio sanitari, di essere assorbiti grazie alle norme previste nelle aggiudicazioni di appalti.”

Tutte le parti torneranno a riunirsi lunedì prossimo, 8 luglio, in Prefettura per definire la questione.