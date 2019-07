Nel Catanese, imminente la chiusura del Cara di Mineo

È ormai imminente la chiusura del Cara di Mineo, il più grande centro d’accoglienza d’Europa. Dalla struttura in provincia di Catania oggi è partito un gruppo di 70 immigrati, trasferito a Isola Capo Rizzuto in Calabria. Nel centro restano soltanto una ventina di ospiti ancora che nei prossimi giorni lasceranno il Cara in concomitanza con la chiusura. Per quella occasione dovrebbero essere presenti il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il capo della polizia Franco Gabrielli.