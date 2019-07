Siracusa, dimissioni Moschella: il movimento Prossima "Incoerente". Il Pd lo scarica

"Bisogna sempre sforzarsi di “essere” politica, nei momenti migliori così come in quelli di grande amarezza. Magari non si troveranno soluzioni, ma si sarà rispettata la prima buona norma della politica: la coerenza". Così il movimento Prossima commenta le parole di Fabio Moschella messe nero su bianco su una lettera di dimissioni inviata al sindaco Francesco Italia.

Moschella spiegava che dietro le dimissioni non vi era nessuna motivazione personale, anzi dice che gli “manca la politica” e “il governo della politica”, che ha “cercato di sviluppare il senso del rispetto verso partiti, corpi intermedi, movimenti”.

In particolare, Prossima si riferisce al periodo delle scorse elezioni amministrative, quando diede l'appoggio alla candidatura di Moschella.

"Hanno dato e fatto tutto ciò che hanno potuto per servire la città di Siracusa, fare gli assessori non è facile, richiede tempo ed energie fisiche e mentali non indifferenti oltre ad un impegno temporale continuo". Commenta, invece, Alfredo Foti Dirigente Provinciale PD, le dimissioni di Fabio Moschella e Giovanni Randazzo - "Sono certo che la Giunta cittadina ripartirà con più slancio grazie a nuove energie positive e fresche. Molti progetti sono in una fase di incubazione, io sono ottimista, dobbiamo guardare al futuro con determinazione e lungimiranza, troppo pessimismo fa male alla città ed anche all’umore. Tutti dovremmo remare nella direzione di un rilancio della città, le critiche sono il sale della democrazia e sintomo di una società viva che partecipa, ma io le preferisco costruttive. Intanto giorno 4 Luglio partiranno i lavori attesi da 30 anni di Via Francesco Crispi e la parte alta di Corso Umberto! Ripartiamo da qui!"

Anche il Partito Democratico prende le distanze da Moschella, parlando di dimissioni non concordate e ribadendo il proprio sostegno all'amministrazione Italia. "Nei prossimi giorni il PD valuterà tutta la vicenda per dare al sindaco Italia il proprio contributo finalizzato al rafforzamento dell'esecutivo ed al raggiungimento degli obiettivi del programma presentato agli elettori." - si legge in una nota