Priolo, proroga di un anno della concessione a Ias

Concessione per un anno alle medesime condizioni della convenzione in vigore.E' stata concessa all'Ias dalla Commissario liquidatore del Consorzio Asi con decisione assunta il 27 giugno scorso. La proroga è peraltro ulteriormente prorogabile per un pari periodo di modo da consentire all'Ias di adempiere alle prescrizioni indicate nel sequestro preventivo con facoltà d'uso emesso dalla Procura. Gli interventi richiesi dall'autorità giudiziaria riguardano una riduzione significativa delle emissioni odorigene.

Soddisfazione e apprezzamento vengono espresse dal presidente dell'Ias, Maria Grazia Brandara e dal direttore.