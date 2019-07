Siracusa, gestione, valorizzazione e fruizione del Teatro comunale: pubblicato il bando. Base d'asta 80mila euro

Un bando complesso che punta ad una gestione del Teatro comunale e dell'Artemision frutto di una collaborazione tra pubblico e privato. E' stato presentato questa mattina ai giornalisti, in sede di conferenza stampa, dall'assessore comunale Fabio Granata, dal sindaco Francesco Italia, dal dirigente Giuseppe Ortisi e da Antonio Calbi, Sovrintendente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico.

Tra le novità comprese nel bando, per quanto riguarda il Teatro comunale, le utenze a carico di chi si aggiudicherà la gara e l'obbligo di nomina di un direttore artistico, previa approvazione dell'Amministrazione comunale. Si parte da una base d'asta di 80mila euro l'anno, per un minimo di 120 aperture non del palcoscenico, ma del teatro.

Inizialmente ci sono state mosse di corteggiamento all'Inda, che però non sono andate in porto, nonostante gli apprezzamenti fatti oggi in sala stampa da Calbi, il quale ha anche aggiunto: "Avrei immaginato una gestione del Teatro non a totale carico dell'Inda, ma in collaborazione con altre realtà e associazioni". E chissà che questo non accada, come detto anche da Granata. Anche perchè il bando ha validità di 3 anni.

Tante, peraltro, le idee date dalla collaborazione con l'Inda, tra cui una replica delle rappresentazioni classiche al teatro. Inoltre, il Teatro potrà continuare ad essere utilizzato come sala conferenze, ed il ricavato in questo caso andrà all'impresa che si è aggiudicata l'appalto. Cosa diversa per gli spettacoli pubblici che, sullo sbigliettamento, il Comune ha un ricavo quasi totale (solo il 15% andrebbe all'azienda).

Da qui all'aggiudicazione della gestione il Teatro non rimarrà chiuso, visto e considerato che già è stato prenotato per svariati eventi (appuntamenti che la gestione dovrà garantire anche dopo l'aggiudicazione).

Discorso leggermente diverso per l'Artemision per il quale si parte da una base d'asta di 15mila euro, e all'interno del quale, le guide saranno effettuate da giovani.