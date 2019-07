Siracusa, in concerto il coro Usa "“Umbrian serenades”

Il coro statunitense del progetto “Umbrian serenades” sarà a Siracusa, con il patrocinino del Comune, questa sera per un'esibizione che si terrà alle 19 nella chiesa di San Giovanni Battista alla Giudecca. Eseguiranno un vasto repertorio che contempla, tra l'altro: la messa a 4 voci “Sanctu & benedictus” di William Byrd; “Sicut cervus desiderat” di Giovanni Pierluigi da Palestrina; “Exultate deo” di Alessandro Scarlatti; “Ain'a that good news”, uno spiritual nella versione arrangiata da William L. Dawson.

Il progetto prende il via nel 2006 e consiste nel mettere assieme coristi professionisti ed amatoriali statunitensi che si esibiscono in Europa in luoghi selezionati in base al valore culturale, artistico e gastronomico.

Il coro è arrivato oggi nel sudest siciliano e, oltre a Siracusa, si esibirà anche a Noto e Ragusa.