Agnone Bagni e Marzamemi, aperti i posti fissi dei Carabinieri

Inaugurati i Posti Fissi stagionali dei Carabinieri di Agnone Bagni e Marzamemi che saranno operativi fino al 31 agosto.

Ad Agnone Bagni, il posto fisso è presente da 26 anni. Oltre al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Giovanni Tamborrino, era presente all'inaugurazione il Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, il Sindaco di Augusta, Maria Concetta Di Pietro, il Questore Gabriella Ioppolo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Luca De Simone, il Capitano Rossella Capuano, Comandante della Compagnia Carabinieri e il Comandante della Stazione di Augusta, Luogotenente Paolo Cassia.

L’ufficio stagionale s trova in uno stabile in via Bellini, messo a disposizione dal Comune di Augusta, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 13:30 alle 18:30.

A Marzamemi, ha presenziato il Vice Prefetto Rosanna Mallemi, Commissario Prefettizio del Comune di Pachino, i rappresentanti delle altre forze dell’ordine e i Comandanti interinale di Compagnia Carabinieri di Noto, Maresciallo Maggiore Rinaldo Gianni’ e Maresciallo Maggiore Andrea de Meis.

L’ufficio, nato nel 2016, è situato in uno stabile in via Nuova, messo a disposizione dal Comune di Pachino: Sarà operativo ogni giorno dalle 16 alle 22.

Al di fuori dell’orario d’ufficio, nelle due località turistiche sono presenti le pattuglie a piedi e in auto.