Noto, truffa on line sull'acquisto di un cane: denunciato un casertano

Mette in vendita on line un cane, che viene acquistato a novembre 2018 al prezzo di 500 euro da un siracusano. L'acquirente effettua il pagamento tramite Postepay, ma non riceve il cane. Da qui la segnalazione alla Polizia, che ha provveduto a denunciare con l'accusa di truffa un 19enne di Caserta.