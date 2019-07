Siracusa, furti in auto nelle zone balneari: in manette un 63enne

Si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate nei pressi di via Isola Maddalena in contrada Isola. Ieri pomeriggio è stato bloccato da agenti delle Volanti subito dopo essere salito sulla sua auto: perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di forbici, delle quali tentava di disfarsi, di altro materiale atto allo scasso, di un binocolo con il quale controllava i bagnanti e di una borsa contenente un portafogli con all’interno 90 euro e documenti, rubati poco prima. In manette, con l'accusa di furto aggravato, è finito Giovanni Bifumo Giovanni, siracusano 63 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine.

Bifumo potrebbe essere l'autore di altri furti, perpetrati con le medesime modalità, sulle auto parcheggiate in prossimità delle zone balneari.