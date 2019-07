Siracusa, firmato accordo tra Libero Consorzio e Regione per interventi sulla viabilità provinciale

Firmato l'accordo tra il Libero Consorzio di Siracusa e la Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali.

L’accordo prevede l’intervento strutturale sulla strada provinciale n. 23 Palazzolo-Giarratana (importo 1.892.262,15). Un intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della provinciale n.32 Carlentini-Pedagaggi (2.235.000,00). Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della provinciale n. 26 Rosolini-Pachino, con la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la provinciale n. 56 Bimmisca-Agliastro (4.105.627,09). Infine lavori di ampliamento della provinciale n.14 Fusco-Canicattini-Passoladro (2.500.000,00).